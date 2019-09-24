黨產會今日決議，將中廣認定為國民黨之附隨組織，黨產會主委林峯正指出，中廣名下不當取得之土地（109627平方公尺）及地上建物（699平方公尺）應移轉為國有，並就已移轉他人而無法移轉為國有之不當取得土地，追徵其價額共計新台幣77億3138萬9185元。至於中廣使用廣播頻道本次並未被黨產會列入處分範圍，是否續發執照由通傳會(NCC)決定。

黨產會指出，中廣自成立起即為國民黨之黨營事業，由國民黨實質持有或間接持有中廣公司過半數以上股權，且公司重要人事派任、員工人數、保險、退休均由國民黨中央決定。此外國民黨曾藉威權體制下執政優勢地位，將戰後原應歸屬國家資產之日產電臺交由中廣公司接收，並由政府挹注資金，協助中廣公司取得經營傳播媒體優勢地位。另中廣公司從銀行貸款至員工薪資、加班費、補助費等支出均須呈報國民黨中央財務委員會審核。

黨產會還表示，中廣自成立即以配合宣傳國民黨政策為主要任務，並向國民黨中央財務委員會報告業務，且經公司董事會通過之議案仍須送國民黨中央核示，或由國民黨中央委員會直接決議中廣公司之業務方向及內容。因此中廣之人事、財務及業務經營長期受國民黨實質控制，直到2006年國民黨將中廣賣給趙少康持有的公司，中廣才脫離國民黨控制。

林峯正指出，黨產條例提到的附隨組織有兩種，一種是目前仍為附隨組織，例如中投；另一種是曾為附隨組織但以非相當對價轉移政黨控制，例如中廣，因為趙少康以非相當對價購得中廣，所以仍必須為中廣過往不當取得之財產負責。

依照黨產會本次處份，中廣應移轉為國有之土地共13筆，已移轉他人將予以追徵土地共有28筆，包括如今的台北帝寶土地。林峯正還說，依法廣播頻道是公共財，屬於全民共有，但有一定期間經營權，期滿再由NCC做下一個階段的許可 黨產會這次沒有把頻道列入處分範圍，不一定會因為中廣部份財產需要移轉國有就因此影響日後執照取得，這部分是NCC的權限。

黨產會委員孫斌也指出，本次處分是針對中廣名下財產一部分要移轉國有或追徵，中廣的股東仍是趙少康的公司沒有改變，未來仍由趙少康經營，除非趙少康打算出售。

(中時電子報)