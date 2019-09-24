郭爸回應。（圖／翻攝自swda我微博）

郭爸回應逗向佐。（圖／翻攝自swda我微博）

網友直擊郭碧婷、向佐錄節目。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

35歲台灣女星郭碧婷日前風光嫁給身家百億的影視大亨向華強兒子向佐，兩家人在義大利舉行婚禮，不僅請來蕭敬騰唱祝歌，還請攝影大師林炳存拍照，但不少人發現，郭碧婷父親在照片中都是一號表情，不僅略顯緊張，且似乎心情不好，對此，郭爸日前回應強調自己只是不擅於擺表情，但心裡很開心，向佐捧場回應：「愛你爸爸」，郭爸則逗女婿說愛碧婷才重要，「我你不用愛沒關係」。

郭碧婷去年和父親參加實境秀《最美好的時光》與向佐結緣相戀，兩人交往3個月後就求婚成功，本月11月在義大利舉行私人婚禮，10天後向佐在微博分享婚禮照片，郭碧婷的爸爸也轉發，並解釋自己並非不開心才在照片裡看似沒笑容，「謝謝祝福的，也謝謝看了不給祝福的，但就不謝謝不祝福還惡毒言詞的，我很開心不笑心裡是喜樂的」。

見此，向佐秒安慰郭爸說：「愛你爸爸」，郭爸則說：「你愛碧婷才重要，我你不用愛沒關係」，向太也送暖郭爸說：「你是冷面笑匠扮酷，不好的東西就別看」，郭爸無奈說：「沒法，沒看到就發個小小嘮騷嘿嘿」。而昨有網友在重慶商場看到郭碧婷和向佐婚後首度合體，兩人摟著腰疑似正在錄節目，放閃無極限。

(中時電子報)