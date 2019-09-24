本報今（24）日推出「不婚不生大危機」系列報導引起國人關注，立法院國民黨團上午更召開記者會公開示警。國民黨團副書記長許毓仁呼籲，蔡政府應該在社會保障上，提出解方，給予年青人更多的職涯發展機會，解決因生育帶來的年資中斷、收入欠缺及社會保障不足等問題，才能提升民眾生育意願。

少子化來襲，直接影響我國未來人口結構，許毓仁今日與立法院國民黨團召開「少子化大海嘯，國家競爭力崩盤」記者會，指出少子化問題儼然是國安危機，這從明年國內將有105個大學系組即將徹底消失看出端倪。

許毓仁指出，受少子化衝擊，教育部核定明年109學年度，將有105個大學系所停招或裁撤，徹底走入歷史。高教系統通常培養的是國家的菁英，而大一新生明年銳減2.4萬人，大學人才大量流失，這直接影響的就是國家競爭力。

許毓仁表示，人口減少首先衝擊的就是勞動市場，由於人口成長受到限制，勞動供給減少，勞動成本上升，如果產業結構不變，勞動生產力降低，將不利於產業競爭。 其次，隨著納稅人口比例降低，政府財政收入減少，排擠社會福利支出，人民生活水準勢必會下降。隨著少子化及人口老化日趨嚴重，勞動參與率還會持續下降。

據國發會今年才核健保給付費用上限成長率推估，109年度健保總額上看7500億未來，四大退休基金、健保都難逃破產命運。再者，扶養比增加，將是年輕人難以承受之重。

許毓仁提到，台灣的國家競爭力每況愈下。根據IMD瑞士洛桑管理學院世界國家競爭力報告的數據指出，蔡英文政府執政之後，國家競爭力排名相較於馬政府實在是大不如前。而教育項目的排名更是大幅掉落至20，和大學招生大量流失，可能有關係。

許毓仁特別呼籲，蔡政府在社會保障上須給予年青人更多的職涯發展機會，解決因生育帶來的年資中斷、收入欠缺及社會保障不足等問題，才能提升其生育意願，希望執政黨能夠正視此議題，提出具體治本的方案改進。

(工商 )