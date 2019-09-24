中國科技巨企華為創辦人女兒孟晚舟周一（23日）出席終止引渡進入實質性審理階段，而媒體揭露華為創始人任正非接受德國電視台採訪的訪問，其中她表示在女兒被關進監獄時第二天就遞紙條警告她要小心。

當記者問女兒去年在溫哥華被捕，當時的第一反應是什麼?任正非回答說：「我的第一反應是很震驚，因為我女兒是很守規矩的人，不可能有任何犯罪的行為。當我女兒在被關進監獄的第二天，就通過他先生遞了一個紙條給我，上面寫著『爸爸，所有的矛頭是對準你的，你要小心一點。』」

他強調個人已把生死置之度外，並不覺得自己的生命有那麼重要。到了第三天，任正非要飛到阿根廷開會，「我是冒著生命危險走出去的，我認為這對公司的改革、穩定和發展有很重要的意義，當時並不知道美國要這麼嚴厲地制裁我們。」

任正飛表示公司已經走上正軌，「有沒有我，公司都會照樣發展；向英國和德國學習，用制度文明來管理公司，而不是以人獨裁的方式來管理公司，我現在覺得，對過去三十年的努力，我是心安的。」

(中時電子報)