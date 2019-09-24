日本「哈台風」，台灣文創躍國際！誠品在日本東京開展的首家據點「誠品生活日本橋」將於9/27（五）開幕。店內空間設計由建築師姚仁喜以「古今交錯、新舊融合」為概念，融合江戶時代特色與當代日本工藝精神。30米「文學長廊」彰顯誠品核心閱讀精神；店內四個角落以文字為主題的春夏秋冬四色九宮燈，邀請藝術家董陽孜以漢字演繹日本俳句名家松尾芭蕉作品。逾50個台灣原生品牌也到日本，共展精彩豐沛的文創能量

誠品生活日本橋店內裝置獨特九宮燈，邀請藝術家董陽孜以漢字演繹日本俳句名家松尾芭蕉作品。（圖取自迷誠品網站）

建築師姚仁喜則將1805年江戶知名繪卷《熙代勝覽》描繪的次序與和諧感，在誠品生活日本橋重現：梯廳壁面江戶人物與日本上班族虛實交錯，令人玩味；如拱門般「ㄇ」形鋁框構成的「四季迴廊」表現當代日本工藝的細膩精緻；一致的藍色暖簾則令人聯想到江戶時代的街廓風采。60公分是日本人榻榻米跪坐時，視線與地面的垂直距離。

誠品生活日本橋_主題牆。（圖取自迷誠品網站）

誠品生活日本橋也以60公分基準線，建立出「上深下白」的空間次序。各種設計細節為空間注入個性與場景感，並帶來「靜」與安定的感受，讓身在其中的人們宛若置身劇場氛圍，在遊逛探索中享受同是表演者與觀賞者的獨特展演體驗。

誠品生活市集以24節氣為讀者引薦四季旬味，並邀請誠品行旅主廚赴日舉辦料理實演活動，分享台菜好滋味。（圖取自迷誠品網站）

融合台日觀點，誠品生活攜手日本三井不動產及百年書店有隣堂，期許為日本讀者帶來全新閱讀與文化體驗，開幕以「時間之橋、文化之流」為主軸，推出八大主題書展。除了攜手文藝春秋出版社，集結芥川賞、直木賞、大宅壯一賞等3大文學獎逾百位作家作品，一展日本文學世界的繁花盛景，也在日本首次策畫「誠品選書」及「日台文學交流」等主題書展。

誠品生活日本橋期待讀者透過豐富多元的閱讀體驗，與自己的心靈對話，暢遊「生活與閱讀的文化之旅─A Cultural Wonderland」。自開幕起，上百場精彩藝文活動，包括文學講座、料理實演、工藝手作、音樂表演、插畫創作等每週輪番上演。

誠品生活日本橋_誠品生活expo。（圖取自迷誠品網站）

(中時電子報)