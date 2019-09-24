「北三星、南大安」，台中市大安區是中部地區的青蔥大區，有別於宜蘭三星蔥，大安生產的青蔥味道辛辣、香氣足，適合做料理；市長盧秀燕24日前往大安洗蔥寮體驗洗蔥及裝蔥，她說，現在很多蔥改良後遺失蔥的香氣，大安蔥香味濃郁，品質優良有專屬產銷履歷，深受消費者喜愛。

大安青蔥產銷班第七班班長黃清木帶領盧市長洗蔥、裝蔥，盧秀燕坐在小椅凳上捲起袖子蓄勢待發，黃班長現場傳授洗蔥小秘訣，即將蔥的根部朝向自己，洗掉根部上的土並拔掉枯萎的蔥；「這個我會！」盧秀燕聽後立即說，因為在家都有在做飯，所以相當熟練。

黃清木表示，大安蔥需經嚴格挑選，即使末端只有一點點乾黃都要取下，以優良品質行銷大安蔥品牌。向來節儉的盧市長聽了直說「這真的要丟掉嗎？我覺得好可惜！」、「還是我帶回家炒豬肉？」；黃清木說明，取下不賣的蔥段可以當做肥料，盧市長才安心的將蔥段放下。

盧秀燕說，大安區是全台中市最具有農業、生態的區域，有很長的海岸線，可見到各種海洋生物，還有龜殼生態公園馳名的風力發電打卡景點，農特產品更是豐富，包括大安蔥、安心豬、安泉米、芋頭、芋頭酒，都新鮮又好吃。

黃清木表示，大安蔥的品種是「粉蔥」，與宜蘭三星蔥相較，因為地理環境與氣候狀況不同，生長出來的口感也不同，大安因為靠海，土壤多為沙礫地，有別於三星蔥植根深，大安蔥植根較淺，但排水性佳，所以外觀上蔥白較短、根管粗，屬於粗胖型，但香氣濃、味道嗆辣，非常適合料理。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，農會輔導青葱栽培多年，透過合理化施肥及無毒方式種植，達到負責任的生產；大安葱產地標章除通過智慧財產局註冊，並取得產銷履歷的集團認證，目前已在裕毛屋及頂好超市上架銷售，評價甚高。

(中時 )