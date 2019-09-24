花蓮觀護盃國際籃球賽24日在德興小巨蛋開打，沒想到首戰就大爆冷門，去年冠軍寶島夢想家遭到維克、加拉米普斯兩名九太科技洋將狙擊，最後以57比64遭到九太逆轉擊敗，九太總教練劉嘉發說：「我們苦練3個多月體能展現成果！」

從首節一度落後14分，到末節最多領先13分，九太靠的就是整場比賽40分鐘持續壓迫，劉嘉發表示，畢竟九太不僅是重新出發的新球隊，也有新組合需要嘗試一下，「很感謝沈會承董事長一直傳Line鼓勵我們，才在首戰就開張。」

維克拿下21分、8籃板，加拉米普斯也拿18分、8籃板，兩名洋將成為九太逆轉兩大功臣，劉嘉發說：「維克很久沒比賽了，但他年輕又有活力，我不擔心，可是代表伊朗打世界盃的加拉米普斯，大概還有一些壓力，他會越來越好。」

「很高興能夠來到台灣打球，這是我第一次以職業球員身分來亞洲打球，雖然有點緊張，但隊友都很好相處，接下來只差培養感情與默契，」維克表示，「但我大約半年沒打這麼高強度比賽，先前暑假都只打小盃賽，但我沒問題的。」

九太本土球員以于煥亞11分最高，「畢竟這是九太科技的第一場球賽，我們呈現新面貌，也帶進劉嘉發教練的不同元素，特別是在速度、壓迫與激情，我們已經集訓很久了，如今是檢視成果的好機會。」九太剛在本月初宣告接手金酒。

這場比賽也是于煥亞跟李愷諺首次搭配，于煥亞說：「我想這個球季自己角色不一樣了，有了愷諺加盟，我們可以一起打雙衛，彼此分擔控球任務，讓我也變比較輕鬆，專心做好進攻任務。至於兩個老外，我感覺蠻好配合的。」

至於首場爆冷落敗的夢想家，尋求衛冕機會大減，因為今年觀護盃採取預賽單循環制，兩組預賽第1球隊29日爭冠，夢想家想要闖進冠軍賽，除了接下來不能再輸，也需要其他同組球隊幫忙擊敗九太才行。

(中時電子報)