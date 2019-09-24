今年將邁入第四季，意味著已近年末，距離跨年只剩三個月，許多民眾已開始規劃至海外跨年的計畫，旅遊平台易遊網指出，2020年跨年五大熱門航點包括首爾、東京、大阪、曼谷、沖繩，若提早1到2天出發，大阪最多可省近4000元。另熱門短程航點仍有機位，如港澳來回機票含稅只要約6000元、新加坡票價含稅最低7000元，較去年平均票價便宜1萬元。

易遊網指出，今年跨年連休天數較短，比去年少了4天假期，且1月底就要到農曆新年，因此今年出國跨年熱度較去年稍減，多以鄰近的短程國家為主，長程旅遊購買意願較低。

易遊網表示，目前熱門短程航點機位仍充足，有許多便宜票價釋出，如港澳票價含稅最低6000出頭就買得到；新加坡票價含稅最低7000，比起去年平均票價便宜超過1萬；首爾、曼谷、沖繩最低含稅票價則是8000出頭；日本一線城市，如東京、大阪最低含稅票價介於1.2到1.3萬左右。

易遊網表示，今年出國跨年熱門的日期區間為12月28日至1月1日，想找更便宜的機票的話，建議搜尋前後1到2天的日期比價，以大阪為例，票價最高可便宜近4000元。

細看2020年跨年五大熱門航點中，若在熱門區間購票，最低含稅票價首爾為8389元、東京1萬3204元、大阪1萬2184元、曼谷8720元、沖繩8132元；若是在前後1到2天出發與回程，首爾為6552元、東京1萬447元、大阪8290元、曼谷6740元、沖繩6184元，價差分別為首爾1837元、東京2577元、大阪3894元、曼谷1980元、沖繩1948元。

(中時 )