台南文青聖地－南美二館不只有藝術品，今秋也成為音樂節表演地！今年邁入第三屆的貴人散步音樂節，將於11/8(五)～11/10(日)在台南市區舉辦，主辦單位攜手台南城市音樂節公布演出陣容，以連續3天、超過60組演出樂團、8場音樂論壇在台南多個場館舉辦，包括今年剛開幕的打卡熱點台南美術館二館、台南指標性景點全美戲院等，歡迎漫步府城，品文創、逛古蹟、聽音樂。

The Steve McQueens（新加坡）。（主辦單位提供）

逛美術館打卡趣，來聽好聲音！今年剛開幕的打卡熱點台南美術館二館、台南指標性景點全美戲院、南美里活動中心、清領時期古蹟吳園、藝廊B.B.ART、新興老屋百貨兜空間以及音樂會議場地飛石樓，甫公布便引起熱議。

今年不特別找原本就是表演空間的場館，是因為希望帶給觀眾空前的音樂節體驗，也帶大家更深入認識台南，今年也推出許多「貴人BONUS」，凡購買音樂節票券即可享多種額外好康，例如活動期間可免費進出南美二館、憑票可享全台多間合作店家優惠等，彩蛋沒有最多只有更多，力邀全台觀眾相揪來台南共渡音樂假期。

貴人散步近期在臉書釋出今年場館，藝廊與古蹟系列讓大家驚呼連連，引起樂迷敲碗第三波陣容，今23公開最終陣容以及公佈主題國家，今年貴人散步與新加坡廠牌聯手共同策展，推出Umami Sounds舞台，由今年「主題國家」新加坡經典爵士樂團The Steve McQueens領頭，偕新生代R&B放克潮團brb以及搖滾樂團m1ldl1fe出擊，要讓台灣樂迷見識新加坡的深厚音樂實力。

茄子蛋。（主辦單位提供）

此外還有來自韓國的K-Indiepop新勢力SURL、Wedance即將登台獻出台灣處女秀，另有來自加拿大的Warming、菲律賓傳統樂器入曲的新生代最受注目的創作歌手Bullet Dumas與日本饒舌樂團NORMANDIE GANG BAND皆入列。

外團來勢洶洶，台灣團名單更是風格多元，散發日式風格的實驗性樂團ゲシュタルト乙女、高雄在地搖滾樂團夕陽武士、人氣後搖樂團晨曦光廊、重金屬樂團火燒島、魔性搖滾樂團微酸的偷窺狂、換血重生的後搖樂團既視感、黑暗實驗樂團記號士、新生代前衛搖滾樂團羣青、好評再訪的放肆搖滾樂團輻射魚市，以及長期旅居台灣的比利時創作家胡月＆Children in Love樂團也羅列其中。

台南城市音樂節活動除樂團演出外，還設有「散步市集」，網羅全台南好吃的特色店家及趣味攤商，還有期間限定的「福爾摩沙串門子」特色老屋免費開放參觀，邀請樂迷到場盡情享受獨一無二的音樂假期！

(中時電子報)