美商「雅詩蘭黛」台灣分公司，去年5月間進口美妝產品時，因海關發現有3只倩碧CliniqueBB霜，含有桂皮酸鹽、水楊酸鹽等藥物成分，卻違法未申報，依《化粧品衛生管理條例》送辦。台北地檢署調查認為，由於法律修正後不罰，將雅絲蘭黛公司及集團董事總經理陳國憫（Julien Jacquet）不起訴。

雅詩蘭黛集團是國際知名美妝集團，擁有雅詩蘭黛、倩碧、海洋娜拉、M.A.C.等品牌，去年5月進口一批美妝保養品，遭海關查獲有3只倩碧BB霜「Acne Solutions BB Cream SPF 40」其中含有桂皮酸鹽、水楊酸鹽等藥品成分。

依《化粧品衛生管理條例》規定，業者應先要向主管機關申請核發許可證獲准後才能輸入，因此，海關將雅絲蘭黛及集團董事總經理陳國憫（Julien Jacquet）移送法辦。刑責最重可處1年徒刑。

但去年5月《化粧品衛生管理條例》修改為《化粧品衛生安全管理法》，將含藥或醫療用途產品修正為「特定用途化粧品」，並刪除刑責，最重可處以100萬元行政罰鍰。

檢方調查後，認定未申請進口含藥物品行為，修法後已無刑責，僅能處以行政罰，因此今將雅絲蘭黛公司及陳國憫（Julien Jacquet）不起訴處分。但據了解，檢方將函請主管機關審酌是否處以行政罰。

(中時 )