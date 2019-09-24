電影《海霧 驚滔駭浪》劇組團隊，24日在台中大甲鎮瀾宮舉行開鏡記者會。（陳淑娥攝）

科幻冒險動作電影《海霧 驚滔駭浪》劇組團隊，24日在台中大甲鎮瀾宮舉行開鏡記者會，演員王陽明、鄭人碩、李康生、李李仁、九孔等共同出席，現場並進行祈求大甲媽保佑拍攝，台中市新聞局長黃國瑋贈送大甲名產「先麥」芋頭酥，預祝影片上映大賣。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、立委顏寬恒、台中市議員黃健豪、台中市影視發展基金會執行長林盈志受邀偕同本片身監製導演錢人豪、製片羅世軒，與主創團隊開鏡祈福，希望「未來在台中拍攝能順利平安！」

黃國瑋表示，《海霧 驚滔駭浪》導演錢人豪相中台中取景拍攝，目前正在接洽中台灣影視基地營運團隊尋求雙方合作，相信拍攝期間台中人溫暖的人情及美食美景，能讓大家再愛上台中。

《海霧 驚滔駭浪》是一部科幻冒險動作片，敘述一艘遠洋漁船遇上颶風失去動力，受困眾人面對暴風嚴峻考驗，原本針鋒相對的眾人必須放下成見，想辦法攜手合作逃出生天為主軸，預計2020年暑假期間上映。

(中時 )