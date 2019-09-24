愛貓走丟，女主人懸賞4萬餘元尋貓，愛貓找到後，女主人不但不付懸賞金，還造假轉帳紀錄，遭網友砲轟肉搜。該女子最後不得不出面坦承造假，並稱很「內疚」，但網友不但不埋單，更怒轟她「不要臉」。

大陸浙江杭州某社區一名住戶，日前懸賞人民幣1萬元（約新台幣43630元）尋找走失的愛貓。9月21日，貓咪失蹤半個月後找到了，貓主人上門向提供線索的住戶表示感謝，但賞金一毛沒給，還製作虛假轉帳記錄，說把賞金給了其他線索提供者，遭到網友砲轟肉搜。

慘遭曝光的女貓主23日接受大陸新京報採訪，表示第一個提供線索的不是該名住戶，她已再次將酬金發給第一線索提供者，但未被收取。女貓主對作假轉帳記錄感到內疚，希望事情儘快平息。

不過憤怒的大陸網友不埋單，繼續砲轟該女：「總結三個字 不要臉」、「不曝光你 你會內疚嗎？麻煩先把酬金兌現了再說吧」、「要不要是一回事，但是你不給還弄假圖是傻意思」、「說白了就是不想給唄，藉口能編出一萬條來」。

(中時電子報)