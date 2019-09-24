「第三屆華人直播金羽獎」即將於10月6日於台大體育館舉辦，今年金羽獎總共有7個精彩的表演，由金曲歌王曹格揭開序幕，加上偶像女團IVI、周興哲，周興哲、熊仔、J.Sheon、張立昂四位帥氣男唱將一起接力演出，增添可看性。

女團IVI。（圖／17Media提供）

因《超強17練習生》節目而誕生的偶像女團IVI，歷經歌唱、戲劇等各項磨練，也將登上金羽獎舞台擔任表演嘉賓，特別排練準備了精彩動感的歌曲演出，金羽盛會中獲選代表直播主表演獻聲的是陳韻喬和あーさ_asa兩位台灣及日本的才女型彈唱主播。

壓軸演出的則是情歌王子周興哲，周興哲、熊仔、J.Sheon、張立昂四位索尼音樂旗下實力派唱將，即將齊聚金羽獎舞台，在頒獎典禮上獻唱他們各自的人氣代表作，張立昂邀約有派對魔法師之稱的DJ KEN LIN同台演出，兩人年初都參與了KKBOX風雲榜前夜祭演出，這次將聯手為金羽獎盛會帶來全新音樂驚喜，索尼音樂歌手將接續帶來撼動人心的演出，精彩表演內容絕對值得期待。

左起：曹格、熊仔。（圖／17Media提供）

今年金羽獎獎項延續傳統，將頒發「直播內容類」「直播風格類」「年度個人類」「年度數據類」四大類獎項，讓不同風格的主播都有機會獲得屬於自己的榮耀，總計將頒發23個獎項給來自世界各地的直播明星。17 Media新媒體內容事業群資深副總嚴濰秜表示「17 Media自去年起至今加入近五百位虛擬主播，本屆更增設了「最佳虛擬主播」獎項，希望帶給用戶更多不同的體驗，也讓直播主機盪出更多創意的作品，邁向明日之星的成功大道。」第三屆華人直播金羽獎頒獎典禮將於10月6日晚間6點在台大體育館舉行，星光大道則於下午4點半登場。

(中時電子報)