張皓鈞、林義豐2人打造冠軍機器人的工作日誌，將留在學校供師生研究學習。〔謝明俊攝〕

在校設立機器人教育推廣中心的竹南君毅中學，月前2名高2學生張皓鈞、林義峰，參加勞動部舉辦全國技能競賽，打敗多所知名大學學生，勇奪機器人組冠軍，並獲得保送台灣科大機會，消息傳回學校，全校師生同聲鼓舞，2位同學前後花費1個多月時間，在校方全力支持下，打造最強機器人奪冠，已引起許多家長注意，希望將孩子送來學習。

君毅中學是在2011年開始成立機器人教育推廣中心，校方前後投資1千多萬元，並聘請專業老師，鼓勵學生投入智慧自動控制行列，去年就已創出佳績，在全國工業類技藝競賽總成績名列第6，創下校史紀綠，並有4名資訊科學生獲保送國立大學資格。

今年8月，君毅中學2名高2學生張皓鈞、林義峰以自製的機器人參加勞動部在台中舉行的全國技能競賽，在眾多強手環伺之下，還包括多所知名大學學生，勇奪機器人組金牌，2名學生並因而獲得保送台灣科技大學資格。

張、林2人是國中同班同學，張皓鈞因從國中開始就自行上網學習程式設計，在父母的鼓勵下全心投入資訊設計，林義峰則喜愛電子機械工程，一起進入君毅中學資訊科就讀，為了參加機器人比賽，2人廢寢忘食，全心投入，並且利用最便宜的合板打造機器人機身，以精準的自動操控，打敗亞軍對手奪冠，讓全校師生與有榮焉。

(中時 )