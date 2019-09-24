微甜森林老闆娘喬醒瑜表示，乳酪熟成呈現不同口感，建議分天品嘗。（陳淑娥攝）

微甜森林烘焙房的店內擺設非常溫馨。（陳淑娥攝）

微甜森林烘焙房的招牌半熟乳酪塔，剛出爐時內餡就像熔岩般流出。（陳淑娥攝）

微甜森林的大阪風味輕乳酪、半熟乳酪塔、雪絨乳酪及甘栗甜薯重乳酪蛋糕，令人垂涎三尺。（陳淑娥攝）

微甜森林的最新力作雪絨乳酪。（陳淑娥攝）

微甜森林的甘栗甜薯重乳酪蛋糕。（陳淑娥攝）

大阪風味輕乳酪蛋糕入口即化就像舒芙蕾，是微甜森林的鎮店之寶。（陳淑娥攝）

隱身在台中清水田中央的微甜森林烘焙房，外觀就像私人民宅般不起眼，但推開大門後，映入眼簾是一處溫馨的甜點小站，不論是鎮店之寶大阪風味輕乳酪、招牌半熟乳酪塔、最新力作雪絨乳酪及甘栗甜薯重乳酪蛋糕，透過天然食材的熟成，分天品嘗口感均不一樣，絕對能滿足每個人的味蕾。

老闆娘喬醒瑜表示，幾年前遊日時吃到輕乳酪蛋糕難以忘懷，回台後趁著記憶還在，想在最短時間內研發出令人銷魂的味道，她馬不停蹄一個接一個製作，老公蔡政倉成了忠實試吃者，終於完成鎮店之寶大阪風味輕乳酪。

喬醒瑜說，大阪風味輕乳酪剛出爐時，入口即化就像舒芙蕾，乳酪味道較淡；冷藏後享用，由於起司風味的熟成，乳酪味道就會較濃。半熟乳酪塔是店內招牌，剛出爐時內餡像熔岩般流出，光看就令人垂涎三尺，冷凍後吃起來像冰淇淋。

雪絨乳酪是今年度最新力作，以北海道乳酪製成的慕斯蛋糕，搭配青梅夾心，襯著底層手工沙布列酥餅，外層裹上抹茶蛋糕屑，清爽酸甜不油膩。甘栗甜薯重乳酪蛋糕，是手工酥餅加上北海道乳酪、日本栗子地瓜、糖漬栗子，多層次豐富口感，讓人一口接一口。

忍一下再吃喔！個性豪爽的老闆蔡政倉則忙著招呼客人，不厭其煩重複一樣的話，就是要讓上門顧客能真正吃到美味。

因蛋糕不使用化學添加物，以天然食材製作，尤其乳酪熟成後有不同風味，喬醒瑜建議可分天品嘗，一種產品多種吃法，是微甜森林的一大特色。遠道而來的顧客笑說，輕乳酪買回家後，孩子迫不及待吃光光，哪還能留到明天，乾脆一口氣買3個，一天吃一個，天天都能吃到不一樣口感的輕乳酪。

店名：微甜森林烘焙坊

地址：台中市清水區三田路12之35號

電話：04-26276268

營業時間：周一至周四10點至18點、周五、六10點至19點、周日11點至17點

價格：大阪風味輕乳酪7吋230元、半熟乳酪塔6入300元、甘栗甜薯重乳酪5吋420元

(中時 )