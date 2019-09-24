新竹市政府與馬偕醫院將以BOT方式興建兒童醫院，為提供更完整兒童醫療服務提出都市計畫變更案，24日獲內政部都委會審議通過，同意修正主要計畫書內容，將「土地使用分區管制」規定回歸細部計畫規範。

衛生局表示，營運單位考量兒童醫院除了原核心任務及以竹竹苗兒童醫療中心為發展設立目標，更需結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供1條龍婦幼醫療服務，故需增加2倍早期療癒醫療空間，提供更完整的兒童醫療服務，依契約及都市計畫法相關規定提出本次都市計畫變更。

市府派祕書長陳章賢代表向大會簡報，說明針對前次會議決議及人民陳情意見中，有關BOT招商過程合法性做回應外，亦向大會說明兒童醫院興建必要性及變更理由，經與會委員聽取後，經大會同意通過。

都發處說明，內政部都委會通過兒童醫院主要計畫書內容，將依照契約內容及都計法規定變更容積率，後續相關法定審議程序，包含環評、交評及都市設計審議，仍將就民眾團體陳情及二級都委會委員所提意見討論、修正實質規畫內容。

市府強調，新竹市是幸福兒童城市，此項重大建設攸關竹市甚至桃竹竹苗地區兒童醫療服務需求，民眾殷殷期盼醫學中心級兒童醫院能早日啟用，市府期盼獲得民眾支持，及早享受更完善的兒童醫療服務。

(中時 )