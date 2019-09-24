2020總統大選，目前看起來將回歸藍綠對決的局勢。對此，世新大學副校長游梓翔認為，選舉並不是在選比較討厭「菜包」或是「草包」，選舉是在選未來四年準備過什麼日子。他直言，對士農工商、廣大庶民而言，更該是場關於「打包」或「麵包」的選戰。

台北市長柯文哲曾提及，「台灣走到這個地步，只有草包跟菜包可以選擇，實在是真糟糕！」這番話引來諸多議論。游梓翔稍早在臉書提及，有人說，這次選舉很糟，只能選「菜包」或「草包」。「菜包」執政乏善可陳，現狀維持不了。菜不好吃，只好猛加辣椒，希望因為很辣，就忘了菜的味道。「草包」很拚很努力，但他與藍綠菁英不同的另類形象，加上偶有的隨性發言和過動表現，確實讓很多人「提心吊膽」。

「但選舉是在選你比較討厭『菜包』或是『草包』嗎？不是的。選舉是在選未來四年你準備過什麼日子」。游梓翔認為，這場選舉不是在選「菜包」或「草包」，而是在選「打包」還是「麵包」。沒有好的經濟、沒有發展機會，選舉的政治與口水能夠當飯吃嗎？在大家吵成一團、鬥成一片的時候，「你知道很多人正在放無薪假、很多人需要『打包』收攤了嗎？」他感嘆表示，「菜包」或「草包」比誰討厭或許能搶版面，但對士農工商、廣大庶民而言，這更該是一場關於「打包」或「麵包」的選戰。

(中時電子報)