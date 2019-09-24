台灣繳電話費要抽號碼牌，劉樂妍嫌原始社會。(圖／翻攝自微博）

前「女F4」團長劉樂妍，近年把重心移往大陸，但依舊很關心台灣時事，近日人在台灣的她，去電信局幫朋友繳電話費，但因為對方忘記電話號碼，最後她也沒辦法繳，只好尷尬的離開了，事後她在微博發文，「大家如果想體驗原始社會抽號碼牌付電話費的感覺，可以辦一張入台證去感受一下。」

劉樂妍透露她幫朋友作保，在台灣之星辦了手機號碼，但因為對方欠費，人在台灣的她，想說可以去幫忙繳費，但友人忘記電話號碼，即使她人在現場，也沒辦法繳費，只好尷尬離開，這讓她忍不住抱怨，「就在全臺灣還在努力普及行動支付時，貴州省台辦，帶我們來大資料中心見識什麼叫做人臉支付」。

她更進一步解釋，在大陸買罐可樂，用行動支付還抽中紅包，等於可樂免費，「馬雲爸爸請客，大家嘖嘖稱奇呀。」因此她也表示「以後大家如果還想體驗原始社會抽號碼牌付電話費的感覺，可以辦一張入台證去台灣感受一下。全中國也只剩下台灣可以感受了。」

(中時電子報)