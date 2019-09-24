日前大陸傳出2名孩童，因模仿大陸網紅《辦公室小野》，利用酒精燈燃燒可樂罐自製爆米花的影片，發生傷亡憾事。兩小妹疑似操作不當，導致酒精溢出，使案發現場發生大火，14歲的姐姐全身96%燒傷，而12歲的妹妹被燒成重傷，造成1死1重傷的悲劇。

針對此案件，專門分享科學新知的知識型網紅《佑來了》特地蒐集相關資訊，對於這次「爆米花炸死人」的意外進行深度剖析，他曝發生爆炸之致命關鍵，並非作為加熱容器的可樂鋁罐，而是放置在底下提供火源的「酒精燈」。

由於酒精溢於揮發的特性，當酒精不慎灑出時，瓶內的氣體外洩，觸碰到未熄滅的火源時，會在當下「噴發」產生大火，這也可稱為氣爆。（摘自YouTube佑來了）

《佑來了》研判，兩女童應該是尚未熄滅酒精燈上的火源就擅自打開蓋子，在灌油時產生強烈氣爆。（摘自YouTube佑來了）

《佑來了》指出，坊間其實很早就有各式各樣的自製爆米花實驗，可樂罐本身不會有危險性，真正危險的反而是大家認為很安全的酒精燈。他強調，不要以為酒精燈穩定，若操作不慎，很容易引發大火。由於酒精溢於揮發的特性，當酒精不慎灑出時，瓶內的氣體外洩，觸碰到未熄滅的火源時，會在當下「噴發」產生大火，這也可稱為氣爆。

《佑來了》研判，兩女童應該是尚未熄滅酒精燈上的火源就擅自打開蓋子，在灌油時產生強烈氣爆，而溢出的酒精液體沾黏在女童身上，由於屬液態，根本撲滅不了，只能任由酒精燃燒殆盡，造成難以挽回的悲慘局面。

國外酒精燃燒產生氣爆的實驗，顯示出酒精燈引爆的「威力」多麼驚人！當氣態酒精瞬間燃燒，位於瓶口的正前方的人根本無處可逃，實在可怕。（摘自YouTube佑來了）

在他影片中，他分享國外酒精燃燒產生氣爆的實驗，顯示出酒精燈引爆的「威力」多麼驚人！當氣態酒精瞬間燃燒，位於瓶口的正前方的人根本無處可逃，實在可怕。因此《佑來了》不斷呼籲使用酒精燈要非常小心，沒加熱時務必要將火給確實熄滅，以免再度發生憾事。

《佑來了》指出，坊間其實很早就有各式各樣的自製爆米花實驗，可樂罐本身不會有危險性，真正危險的反而是大家認為很安全的酒精燈。（摘自YouTube佑來了）

(中時電子報)