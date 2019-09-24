腸病毒疫情仍處於高峰，台南市政府衛生局公布，本周新增本年度本市第5例腸病毒感染併發重症確診個案，永康區8歲男童8月30日因疱疹性咽唊炎至附近診所就醫，持續高燒不退、精神不濟、食慾減低，家長9月2日至臨近區域醫院就醫後收治住院，經檢驗確認個案感染腸病毒71型引起腦炎，所幸經治療後症狀改善，9月8日出院。

全國累計40例重症確診個案，腸病毒71型達31例(含1例同時檢出克沙奇A6型)，腸病毒D68型、克沙奇A6型、克沙奇A10型者各2例，克沙奇A9型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例。

衛生局提醒，台南市腸病毒疫情仍處於高峰，第38週門急診就診人數為2,398人次(流行閾值910人次)，民眾仍不能掉以輕心，尤其，腸病毒71型於本市社區陸續檢出，且該病毒感染幼兒童造成腦炎或肢體無力麻痺，因此民眾、學校或教托育機構應督導學童養成良好個人衛生習慣。

手部衛生為預防腸病毒感染首要預防方法，洗手時應優先使用肥皂，「吃飯前、抱小孩前、回家後、如廁後以及遊戲後」應執行手部衛生，請確實做到正確洗手5步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，居家一般環境清潔消毒可用「500ppm漂白水」進行消毒，泡製方法為： 100c.c.市售5％漂白水加入10公升清水後混和均勻，針對玩具、教具、桌椅、樓梯扶手等擦拭；家中孩童如有身體不適應儘速就醫，請勿出入公共場所或安親班。

衛生局再次呼籲，家長特別留意嬰幼兒健康，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送醫治療，本市腸病毒重症醫療網責任醫院共有5家(成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、臺南新樓醫院、麻豆新樓醫院)，掌握治療契機。

(中時 )