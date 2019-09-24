國發會主委陳美伶23日出席亞洲．矽谷計畫執行中心舉辦的「創業英雄營夏季班成果分享會」。（郭建志攝）

台灣新創正夯，有新創者23日在一場成果分享會直言，台灣因為傳統硬體建設思維，以及特定領域的新創生態系尚未建構，形成「有資金者不出手」或是「有資金、也願投資，但新創者不想接受資金」的兩個怪現象。業者建議包含「證券型代幣發行（Security Token Offering，STO）」等法規環境，仍待優化改善。

為推動蔡政府「台灣新經濟發展模式」，國發會2016年推出「亞洲・矽谷推動方案」，並於當年9月經行政院通過，盼以創新創業驅動經濟成長。隨之成立的亞洲．矽谷計畫執行中心已連續第二年，將台灣新創菁英送至美國矽谷知名的創業學校「Draper University（簡稱DU）」受訓，23日舉辦成果分享會。

「Avountes奧鵬國際行銷」營運長李晨帆分享時就表示，亞洲市場對於新創產業普遍保守，以台灣來說，有資金的投資顧問許多都沒有新創背景，看待新創時都只用財報、經驗法則進行評估，反觀歐美的投資顧問都有新創背景，因此了解募資過程的「痛點」，可以給予更多理解與協助。

李晨帆也分享他所推出的「亞洲第一個社群籃球APP」，透過招募付費會員，提供會員「穿戴式手環」，並在合作的球場設置感測器，讓會員在球賽過程自動記錄得分，上傳至APP上，可分析能力、與隊友或其他球隊競賽排名，而付費所獲得的點數，則用於場地租賃、線上的特殊商品購買或線下特約商店優惠。

李晨帆說，目前已和台灣幾個私人球隊聯盟合作，提供免費服務，以搜集更多數據，預計2020年將可在台灣、上海同步上線！

專注於區塊鏈的「重量科技（KryptoGO）」CEO歐曜瑋表示，台灣市場多還抱有傳統產業的硬體建設思維，因此在新創的投資上較為保守。另外，由於生態系尚未全盤建立，即使有資金願意投資，但新創者會思考這項資金能否為企業帶來更多成長，包含更多來客。以區塊鏈來說，美國、香港的發展更為成熟，也因此當初他就是選擇在此兩地進行募資。但歐曜瑋也說，不排除未來向國發基金申請資金的可能。

談及法規環境，歐曜瑋說，以STO來說，投資者資產要3千萬元以上，且每位只能提供30萬元資金，相當不合理，幾乎可預見可能會失敗。歐曜瑋也說，國發會主導成立區塊鏈大聯盟平台，是產業界與政府的溝通平台，他也有參與，或許未來有機會反應。

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