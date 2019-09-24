國內腸病毒疫情持續攀上高峰，上周新增3例腸病毒感染併發重症，其中1例是今年首例「花開並蒂」，個案是7個月大男嬰同時感染腸病毒71型與克沙奇病毒A6型，併發急性無力肢體麻痺(AFP)與脊髓炎。

上周國內腸病毒門急診就診共計2萬2662人次，較前一周上升9.5％，近期就診人次持續攀升，疫情處在流行高峰期，因而全台停課班級數也擴到258班，較上周增加15班。

疾管署副署長羅一鈞指出，停班數雖有增加，只是增加幅度沒有像前一周快，從急診就診人次觀察也算持平，目前腸病毒隨著氣溫轉涼、疫情高峰可望下降，大概在10月中旬疫情會下滑。

上周新增3名腸病毒重症個案分別為南部7個月大男嬰、北部9歲女童與南部8歲男童，分別於8月21日、8月24日與8月30日發病，疾管署防疫醫師林詠青表示，3名個案的症狀包括發燒、口腔潰瘍、紅疹，後來出現肢體無力、肌抽躍、意識改變等重症徵兆。

罕見的是南部7個月大男嬰同時檢出腸病毒71型及克沙奇病毒A6型，經過審查確認為腸病毒感染併發急性無力肢體麻痺(AFP)，北部9歲女童與南部8歲男童是腸病毒71型感染併發腦炎，3人住院5至10天後因症狀改善出院。

林詠青說，同時感染不同型別病毒是非常少見，不過，病況程度與致死亡率不會太嚴重。羅一鈞表示，去年也有1例腸病毒71型與克沙奇病毒同時感染的病例，沒有造成更嚴重的重症與死亡情況。

今年以來，國內已有累計40例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型最多共有31例。林詠青表示，預防腸病毒最有效的方法為落實勤洗手與生病在家休息，以免造成交叉感染。

(中時 )