為保障實際從農工作者職業安全，農委會修正「農民職業災害保險試辦辦法」，把具有健保第三類被險人身分（透過農會、水利會或漁會加保）且領取社會保險老年給付的民眾或外籍配偶等，可以自願加保每月15元的農職保，首月已有近2千人用此管道加入農職保。

原本依「農民健康保險條例」及「農民職業災害保險試辦辦法」規定，已領取相關社會保險老年給付的農民，雖然實際從事農業工作，但因未具農保資格，無法參加農職保，影響其職業安全保障。

據統計，目前投保農職保人數截至8月底已有199498人、平均投保年齡為64.75歲，開辦至今已收到2410件申請給付案件，包括傷害給付2328件、死亡67件，給付金額達1890萬餘元，勞保局農民保險組組長陳美女說，樣態多為在田間受傷、跌倒，也有民眾是在田間工作時跌倒淹水致死。

陳美女說，預估此次放寛資格後，可以新增約5萬8人已領取老年給付、外籍配偶3千人可以用此方式加入農職保。

(中時 )