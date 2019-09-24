黨產會今天召開委員會議，決議認定中廣公司為國民黨附隨組織，不但名下不當取得之資產應轉移國有，並就已移轉他人而無法移轉為國有之不當取得土地，追徵新台幣77億餘元。中廣董事長趙少康對此反駁說，當初買中廣的時候國民黨已經獲利了結，中廣現在也不是國民黨附隨組織，黨產會應向國民黨追徵不當得利才對。

趙少康說，他所不解、不服、不能接受的是，當初他買中廣的時候國民黨已經獲利了結，當時算出來資產57億是國民黨拿走了，按照債權債務關係也應該要向國民黨追徵，而非向中廣追徵。

趙少康指出，中廣以前是國民黨附隨組織，但是現在依法財務、人事、業務、都是他在主導，怎麼會是國民黨的附隨組織？「以前是不代表現在是，你不能用附隨組織的態度來對待我們，這樣對我們的營運、員工、業務、客戶都不公平。」

趙少康表示，在劉泰英擔任黨營事業管理委員會主委期間，中廣從84年到88年派發股利共15億多上繳國民黨，加上91、92年從賣掉仁愛路帝寶土地獲利中又上繳11億多元，總共上繳26億多元外，並指示中廣進行了高達27億元的各項投資，投資對象包括中影、京華城、海上皇宮、日本創投、萬興企業、東森寬頻、迪廣視聽、台北國際、萬家福公司美國華美電視台、廣電人市場研究公司、中廣戰神籃球隊；然這27億元的投資，多數虧損累累，中廣可說是血本無歸。

趙少康重申，95年四家公司購買中廣股權時，國民黨即獲利了結，黨產會應向國民黨追徵帝實土地的得利，而不是向現在的中廣追徵。

(中時 )