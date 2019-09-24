透過不斷苦練與修正，屏工機械科蘇柏豪拿下全國技能競賽機械模具社會組別金牌，一舉打破校史紀錄。（林和生攝）

第49屆全國技能競賽圓滿落幕，屏東高工機械科蘇柏豪以在校生之姿，越級打怪參與社會組別，在模具職類中過關斬將、拿下全國金牌，一舉打破校史紀錄，每天練習18小時的他開心談到，苦練終於有收穫，他也悄悄拿出幸運物「乖乖」表示，它是比賽幕後功臣。

從小對學科不敢興趣的他，國中立定志向朝技職類科邁進，從事教職的母親也給予支持，蘇柏豪發現，日常生活上有超過99％塑膠器具，都需要模組技術，於是一頭栽進這領域，開始參加各類科展。

「一開始都是陪榜角色」，蘇柏豪笑說，剛開始信心滿滿投入，卻總是傷痕累累的敗陣下來，「覺得自己不應只有這樣」，於是升上高職後，透過不斷努力練習，「每天練8小時不夠，就練9小時、10小時」，一直到跟上同儕腳步。

為了參加今年全國技能競賽，更發下豪語直取國手資格，他越級參與社會組別，屏工實習主任陳建宏表示，這類別除了業界提報選手，不少更是大專菁英；參賽年紀最小的蘇透露，站上舞台才驚覺自己那麼渺小。

不過為了備戰全國賽事，除了每天白天10幾個小時練習模具設計、加工及拋光技術，晚上還坐在電腦前熟悉軟體應用，最終在決賽列強環伺下，順利拿到金牌，也打破屏工創校以來紀錄。

蘇柏豪偷偷拿出一大袋零食「乖乖」打趣的說，上次全國賽忘了帶，結果鎩羽而歸，這次共買了2大袋，「果然帶來好兆頭」。

(中時 )