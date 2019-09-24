日前登記連署、將參選2020總統大選的前副總統呂秀蓮24日出席周大觀文教基金會熱愛生命獎章頒獎活動時受訪表示，今年適逢美麗島事件40周年、預計連署目標為40萬。而對於民進黨抨擊呂參選為「陰謀論」，她反指，現在民進黨執政沒看大格局、未為全台2360萬人。

針對台灣民意基金會公布的最新民調，呂秀蓮支持度達10％，她笑說，因為很多朋友還不知道她參選，這樣的民調「還可以啦」。這樣參選連署將以「潛水艇」的作戰方式進行，有很多人會幫忙連署，像是宗教界的、知道她為人的都會幫忙，也有20多個小黨力挺，民進黨部分因較尷尬、就不麻煩他們了。

呂秀蓮參選在政壇丟下震撼彈，綠營內部指是為了要將蔡英文總統拉下的「陰謀論」，呂秀蓮回應指出，「難道民進黨執政只是為了民進黨嗎？就是因為她（指蔡）沒有看大格局，只是要當黨主席」。

呂秀蓮強調，全台2360萬人都是禍福與共，大家現在宛如搭在同一艘鐵達尼號，就是因為船長與船員無法因應危機，才會沉沒，未來大家要搭豪華郵輪，但必須是安全第一的郵輪。

而對於藍營表示要幫呂秀蓮連署、但票不投給她，呂回應說，因這是台灣的法律制度，一切依照制度走，她覺得沒有關係。

(中時 )