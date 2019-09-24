亞洲錦標賽以及世界12強棒球錦標賽即將在台開打，兩場賽事不僅是台灣近年來規模較大的國際賽事，更是中華隊爭取2020東京奧運參賽資格的重要戰役。為回饋客戶，MOD與Hami Video將設立專區轉播中華隊賽事，其中Hami Video獨家取得亞錦賽網路轉播權，邀請所有「台灣主場球迷」為中華隊加油！

本屆亞錦賽共8國參加，齊聚台中洲際棒球場競技，前兩名將可參加明年三月6搶1奧運資格賽，因攸關奧運資格，目前中華隊積極尋找「外援」，邀請旅外球員回台參賽，10月14日至20日賽事期間將吸引全國關注。世界12強賽則是四年一度的國際棒球頂級賽事，賽期為11月3日至17日，中華隊所屬的B組預賽，預定11月5至7日在台中洲際棒球場進行，其中11月7日國人最愛看的台日大戰，預售票一開賣立即秒殺，屆時勢必再掀國內另一波棒球狂熱。

由於亞錦賽和世界12強是2020東京奧運棒球項目的前哨戰，是台灣棒球國家隊繼2008北京奧運後，再度叩關奧運的一次機會，球迷可鎖定MOD、Hami Video高畫質直播，不論是透過電視、網路、還是手機，都可以即時觀看精彩賽事(註：Hami Video未轉播世界12強棒球錦標賽)，一起為中華隊加油！為服務廣大的客戶，中華電信MOD將設立專區，提供客戶賽程、比分、戰績、回看與隨選視訊VOD服務，預計10月初上架，滿足棒球迷關注國際賽事的收視需求。

(中時電子報)