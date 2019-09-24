老外來台灣，牛肉麵肯定榜上有名，在兩屆《台北米其林指南》中牛肉麵更是推薦美食。2019台北市牛肉麵饗味國際大評比於今（24）盛大舉行，從8月初入圍的56家牛肉麵店家進行「盲測」，這次由2012年的雙料冠軍「皇家傳承」的紅燒牛肉麵再度奪冠，亞軍為「台灣一品」的番茄牛肉麵，季軍則為「牛將軍小吃店」的紅燒牛肉麵。

2019台北市牛肉麵饗味國際大評比出爐，亞軍為「台灣一品」的番茄牛肉麵。（圖取自官方粉絲團）

台灣牛肉麵美味不只在地人知道，也備受許多觀光客喜愛，不只牛肉麵店、五星飯店、夜店、KTV的牛肉麵也備受老饕喜愛。牛肉麵可說是屬於台灣的特色美食，融合大江南美、異國風味，加上各店家的創意！這次報名的店家有近1000家，最後入選的是56家。除台灣人熟悉的清燉、紅燒、番茄等口味外，在今年的入圍榜單中也能看到藥膳牛肉麵、蒜味牛排麵、椒香牛肉麵、甚至椒麻皮蛋牛肉乾拌麵等創意口味。

2019台北市牛肉麵饗味國際大評比出爐，季軍則為「牛將軍小吃店」的紅燒牛肉麵。（圖取自官方粉絲團）

今年評比特邀集走訪世界國際廚藝競賽擔任美食評審的司宛春教授擔任評審長，帶領超強評審團成員人稱「台灣廚神」的阿發師施建發、「台菜王子」的黃景龍主廚、美食家連愛卿及法、俄籍的老饕，藉由不同美食領域的專家與老饕，提供精闢的見解，挖掘出行家好滋味並推薦給民眾及觀光客，讓牛肉麵產業揚名海外，在國際舞台上發光發熱！

除一般傳統牛肉麵店家外，還有五星飯店、小吃店牛肉麵也入選！畢竟牛肉麵已跳脫傳統料理方式，創意、烹調手法都能讓美味更上一層樓，滿足求新求變的台灣老饕。歡迎喜愛牛肉麵的民眾一起支持得獎店家，體驗最在地的牛肉麵小吃。

(中時電子報)