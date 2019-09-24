蔡英文總統論文炒得沸沸揚揚，小英24日南下高雄跑行程面對媒體詢問，她親上火線表示，老實講為了找這份論文，翻箱倒櫃，把家裡倉庫都找遍，找了半天才找到，有人將此事政治炒作，所以一次把事情說清楚；蔡明確說，1984年初她拿到博士學位，1983年10月口試通過。

蔡英文總統今在總統府祕書長陳菊陪同下，南下高雄走訪黨籍立委劉世芳選區的宮廟、非營利幼兒園，首站來到左營區元帝廟，不少支持者高舉「辣台派」牌子迎接，小英面顯心情愉悅、笑開懷。

蔡表示，台灣這幾年處理與中國關係很謹慎、沒挑釁也沒冒進，但中國對台步步進逼，很多國家認為是中國破壞現狀，呼籲台灣人一定要堅持，要不然「中國步步進逼的同時，我們要是一步步後退，後面就沒路了。」

媒體問及有學者質疑公布的論文一頁一頁的，非整本，蔡英文指出，國家圖書館已同意協助公布，正準備當中，況且論文沒有什麼一頁一頁問題，都一整本的啦。針對高雄市長韓國瑜遭質疑否認「太平島開採石油」說法，蔡僅簡單表示，還是請他自己來釐清好了。

(中時 )