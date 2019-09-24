僑光科大校長楊敏華讓兒子楊正以外籍生身分入學，短短2年半內拿到學士及碩士，並被學校聘為講師，社會譁然。教育部調查認為，整個過程已紊亂招生程序，決定罰校長50萬元、教務長30萬元，要求學校撤銷楊正的碩士學位，並請董事會檢討楊敏華擔任校長的適任性。

楊正在美國讀過大學，2017年2月8日，以外籍生身分錄取僑光科大財務金融系1年級，同年8月1日轉入企管系，不到1年，去年6月就提早1年從企管系畢業，取得學士學位。

楊正從大學部畢業後，隨即在去年7月26日又錄取僑光科大企管所碩士班、9月入學，不到1年時間，他今年7月9日便通過論文口試，拿到碩士學位。學校8月隨即公告，聘他擔任應用英語系行政講師。楊正這麼快速完成學位及取得講師，被稱為「神人」、「神童」。

教育部技職司調查認為，楊正轉入僑光科大企管系大三，讀了一年就提早畢業，其中抵了國外大學的72學分。但依僑光科大的學則，最多只能抵70學分，但校長楊敏華卻開特例，讓自己的兒子方便。

此外，楊敏華讓兒子楊正轉入企管系三年級時，就決定讓他提早一年畢業，這不符規定。根據規定，成績優秀才可以提畢業，楊正至少要讀完大三，才能認定是否成績優秀，楊敏華的做法，違反規定。

教育部技職司副參事廖高賢說，僑光科大處理楊正的事件，已紊亂了招生程序，因此教育部決定開發校長50萬元、教務長30萬元。同時，教育部認定僑光科大有行政疏失，未來將扣減講補助款或招生名額。教育部也已行文僑光科大董事會，要求檢討楊敏華擔任校長的適當性。

廖高賢進一步指出，楊正並未合法取得學士學位，因此不符報考碩士的資格，所以他的碩士學位將被取消。至於學士學位，則可以再補休學分取得。楊正因為沒有碩士學位，自然無法擔任講師，教育部將提醒學校處理。

(中時 )