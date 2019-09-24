蔡英文總統捲入論文門風波，國民黨台北市議員游淑慧表示，質疑蔡英文博士論文何在的，確是民進黨自家人或綠營名嘴呀，並不是國民黨；有博士學位就會有博士論文，不怕人家看，不敢，就有鬼了。

游淑慧在臉書發文，做了以上表示。她並列出質疑的綠營名單，包括彭文正、賀德芬、呂秀蓮及陳水扁等人。

她說，大家都只是想看那一本論文在台灣可以公開閱覽，有這麼難嗎？若是蔡英文不願意讓全民公開檢視，也可以限制僅由「持有民進黨黨證」的人閱覽。

游並向蔡英文喊話表示，不要怪別人不相信妳，「畢竟澎風博士學位、36年前蔡英文就曾經幹過；畢竟澎風不屬於自己的政績、蔡英文現在還在做！每次都要人家戳破才承認，這樣愛面子、愛說謊的前例實實在在的發生」。

游淑慧指出，真的假不了，假的真不了；有博士學位就會有博士論文，有博士論文就應該不怕人家看，這道理其實非常簡單！不敢，就有鬼了！自己人都質疑，就要檢討了！

(中時電子報)