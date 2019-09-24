北市議員陳建銘昨在教育部門質詢時提出質疑，目前針對電子菸進入校園無法可管，相關局處應加強管理、主動稽查學校周邊電子菸專賣店，教育局、衛生局則允諾今將開跨局處會議討論因應策略。教育局會後表示，希望下學期之前將《高中以下學校電子菸禁用實施要點》訂定出來，讓各校依此要點修訂校規，規範師生使用電子菸。

陳建銘昨質詢時指出，現在電子菸造型變化多，一般人難以辨認，國內現在對電子菸的規範也仍躺在立法院，缺乏檢驗機制之下，甚至傳出菸油有大麻成分。由於無法可管，電子菸進入校園事件頻傳，恐怕危害學子健康。

教育局、衛生局今開跨局處會議，教育局主祕陳素慧會後受訪表示，會中有兩個主要決議，由教育局先以行政命令方式制定《台北市高中以下學校電子菸禁用實施要點》，目標4個月內、也就是下學期開學時能上路，衛生局則會制定相關自治條例。

在實施要點部分，陳素慧說明，2018年高中以下學校共有62件回報校內發現電子菸的案件，到了今年8月已成長到180多件，以高中為主，國中也有10多件。有鑒於此，在實施要點上路後，學校可在健體、護理課中宣導電子菸危害健康之處，學校也可憑藉該法規，修訂或新訂校規，針對在校內使用電子菸的師生祭出罰則。

衛生局健康管理科長林夢蕙則表示，自治條例部分由於還需等中央法規完備，加上還要經法務、醫療、衛生相關單位討論，最後還要送議會審議，約需1年以上才能完整制定出來；至於屆時自治條例內會不會針對18歲以下使用電子菸等行為開罰，則都要等討論後才會定案。

(中時 )