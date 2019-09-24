現場氣氛活力十足。（張毓翎攝）

顏吳促奶奶（右二）與嘉義縣長翁章梁（左）相互寒暄、問候。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（白色襯衫）請顏吳促奶奶（前排中間）吃蛋糕。（張毓翎攝）

重陽節將至，嘉義縣長翁章梁24日上午一連走訪義竹、竹崎、中埔鄉，拜訪4位人瑞，並親自致贈9000元重陽禮金和2大金鎖片。人瑞長壽祕訣各不同，101歲顏吳促喜歡把綠豆加白米當點心，生活相當悠閒，此外，顏奶奶今日還特地盛裝打扮，與翁章梁大跳「活力不老運動健康操」，現場氣氛活力十足，笑聲連連。

來自義竹鄉中平村的顏吳促奶奶以前與丈夫一同務農、養育9名子女，隨著年紀越來越大，體力仍硬朗，有時會到田裡幫兒子除草、栽種秋葵，有時會幫忙煮晚餐等，她總是堅持規律的生活作息，早睡早起，飲食崇尚簡單、適量、健康、均衡，並每日將新鮮蘋果削成片，熬煮成蘋果茶飲用，保持好氣色。

顏奶奶今日打扮時尚，穿著一襲亮麗、金色裙裝，搭配上帥氣的太陽眼鏡，一同與翁章梁跳健康操，跟著舞蹈老師的腳步，顏奶奶跳超起勁，翁章梁看到她矯健的身手，也驚訝不已；翁表示，早期在農業社會中，女性生活較男性辛苦，不僅要幫忙務農、做家事，還要扶養這麼多孩子，大量勞動力取代運動，生活平淡樸實，人也自然就長壽了。

社會局表示，今年百歲人瑞92人（滿百35名、逾百57名），比去年增加7人，重陽敬老禮金從30日開始發放，全縣65歲以上老人家共9萬8277人、65到89歲每人3000元、90到99歲6000元、人瑞9000元，總經費3億54萬3000元。

翁章梁也補充說，「運動」是維持身體健康最簡單的方式，縣府衛生局有針對老中青設計一套「活力不老運動健康操」，將於10月1日起每天上午7點在世新和大揚電視台播出，歡迎民眾準時收看，一塊活絡筋骨，健康呷百二。

嘉縣101歲顏吳促奶奶打扮時尚，與嘉義縣長翁章梁大跳健康操。（張毓翎攝）

(中時 )