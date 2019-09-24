不管對手民主黨已磨刀霍霍期待對他祭出彈劾手段，美國總統川普似乎沒在怕，仍在媒體面前堅稱前總統、民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子韓特貪腐，要媒體快關注此事。

《華爾街日報》等多家美國媒體先前披露，川普7月底在和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話時，曾8度施壓對方，要求烏國調查拜登及韓特（Hunter Biden），意圖以此作為在2020總統選戰中打擊對手的黑資料。

韓特在拜登擔任副總統期間為烏國一家天然氣公司擔任說客，不過後來該公司遭到調查，據說拜登當時曾要求烏國前總統波洛申科（Petro Poroshenko）撤換檢察官，否則會擱置一筆10億美元的擔保貸款，目前，烏克蘭方面稱查無拜登父子不法證據。

川普被爆出施壓外國調查對手，民主黨懷疑華府以此事拖延對烏克蘭承諾提供的2.5億美元軍援，民主黨籍議員遂醞釀彈劾總統。英國《衛報》（The Guardian）報導，針對民主黨來勢洶洶，川普似乎不怕威脅，昨（23）日啟程前往紐約參加聯合國大會會議前，被問及會否擔憂被彈劾時，他回應「一點也不」。

他接著痛批媒體：「拜登和他兒子都貪腐，但是假新聞媒體都不報導，因為他們是民主黨人。如果共和黨人曾做過拜登所做的事、說過的話，他們一定馬上被叫去坐電椅，完全是雙重標準。」

施壓烏克蘭總統報導披露後，川普22日坦言確實和澤倫斯基通過電話，不過否認有任何不當行為，他當時說通話內容主要是在「祝賀」，當然也談到貪腐問題，向對方稱「不希望有像副總統拜登及他兒子（這樣貪腐）的人」。

《今日美國報》（USA Today）報導，針對民主黨指控他扣住軍費、施壓烏克蘭調查政敵一事，川普周一否認，「我完全沒做過」，他說。

不過《華盛頓郵報》（Washington Post）隨後引述不具名華府資深官員披露，川普確實在施壓澤倫斯基數天前，指示官員凍結對烏克蘭的軍援。報導說，7月中白宮管理及預算局（OMB）官員向國務院及五角大廈傳達川普命令，指出總統對軍援有「疑慮」，希望了解這筆費用是否有支出必要，行政部門官員隨後受命告知國會議員，軍援因「跨部會程序」延後，此案一擱置便耽擱近兩個月，白宮於本月11日晚才發放這筆軍援烏克蘭款項。

(中時電子報)