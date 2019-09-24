大陸財政部部長劉昆24日表示，大陸的養老保險基金運行總體平穩，將加大中央的調劑力度、劃轉部分國有資本充實社保資金等，加快養老保險在全國統籌的進度，建立健全基本養老金合理調整機制。

劉昆稱，受人口老齡化程度的加劇和人口流動不均衡等因素影響，再加上以前基金是不能在省際之間調劑的，確實有一些省份存在基金收支平衡壓力較大、個別省因為撫養比的問題，在省內的收支會出現一些不平衡的狀況，下一步將推動養老保險制度朝?更加公平和可持續方向發展。

他指出，會提高中央調劑比例，重點解決個別省份基金收支壓力較大的問題。為了進一步均衡地區間的基金負擔，今年加大中央的調劑力度，把調劑比例提高到3.5％，全年調劑基金規模達到人民幣（下同）6,300億元，已解決個別省份的基金收支壓力突出問題。

目前，大陸中央已經陸續對53家中央企業和14家中央金融機構實施劃轉，劃轉的規模是8,600億元。地方層面也相繼開展前期準備工作，將積極採取措施，推動全面推開劃轉部分國有資本充實社保資金。

此外，財政部也將加快養老保險全國統籌的進度，完善養老保險多繳多得、長繳多得的約束機制，建立健全基本養老金的合理調整機制，不斷推動養老保險領域的改革。

(工商 )