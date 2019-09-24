阿里巴巴集團及螞蟻金服24日宣布，在達成雙方2014年簽訂的交易協議及相關協議修訂版中所列明的完成條件後，阿里巴巴已經收到螞蟻金服新發行的33％股份。

根據此前雙方的利潤分成安排，螞蟻金服每年需向阿里巴巴支付知識產權及技術服務費，金額相當於螞蟻金服稅前利潤的37.5％。此次發行事項完成後，該利潤分成安排將告終止。

阿里巴巴與螞蟻金服於2018年就已公開披露將執行這一交易。根據此前披露的資訊，阿里巴巴是通過一家中國子公司來持有螞蟻金服這部分持股。

(工商 )