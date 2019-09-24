阿里巴巴：收到螞蟻金服新發行33％股份 16:242019/09/24 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿里巴巴集團及螞蟻金服24日宣布，在達成雙方2014年簽訂的交易協議及相關協議修訂版中所列明的完成條件後，阿里巴巴已經收到螞蟻金服新發行的33％股份。 根據此前雙方的利潤分成安排，螞蟻金服每年需向阿里巴巴支付知識產權及技術服務費，金額相當於螞蟻金服稅前利潤的37.5％。此次發行事項完成後，該利潤分成安排將告終止。 阿里巴巴與螞蟻金服於2018年就已公開披露將執行這一交易。根據此前披露的資訊，阿里巴巴是通過一家中國子公司來持有螞蟻金服這部分持股。 (工商 ) #金服 #螞蟻 #阿里巴巴 #阿里巴 #利潤 也許您會感興趣 推薦閱讀 借鏡阿里巴巴成功經驗 04:092019/09/20 論壇廣場 小金雞獲阿里巴巴戰略投資 訊連強漲 重返百元大關 04:092019/09/21 證券．權證 小8火辣轉型「那邊」變超緊 螞蟻腰不思議 11:152019/09/21 娛樂 《資訊服務》小金雞獲阿里巴巴戰略投資，訊連強漲重返百元大關 19:162019/09/23 財經 企業利潤下降 美恐已陷入經濟衰退 22:032019/09/21 財經 馬雲卸任後阿里首開投資者大會 張勇喊出5年目標 12:522019/09/23 兩岸 張勇首秀 阿里定位三大戰略 04:102019/09/24 全球財經 螞蟻金服：杭州、深圳成新金融中心 04:102019/09/24 全球財經 兩岸熱門新聞 28歲年薪300萬 陸美女博士獲聘教授轟動網路 - 兩岸 客家人仰式開槍法 震驚法軍 - 兩岸藝文 - 旺報 陸十一閱兵將軍人數創紀錄 時長80分飛機160多架 - 兩岸 - 旺報 大陸高鐵里程突破3萬公里 世界第一 - 兩岸 - 旺報 阿里巴巴：收到螞蟻金服新發行33％股份 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。