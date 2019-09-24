後龍鎮長朱秋隆24日上午扮成奶爸，親自前往成功國小分送鮮奶給學童飲用。〔後龍鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

後龍鎮長朱秋隆在去年競選連任時曾提出政見，一旦連任成功後，將免費發送鮮奶給全鎮國小、幼兒園學童飲用，24日上午，朱秋隆扮演奶爸送鮮奶給成功國小學童，並從此開始，每週2次，來兌現競選支票，也成為全縣首個免費供應鮮奶給學童的鄉鎮。

朱秋隆是在去年競選後龍鎮長連任時，公開提出政見，要替全鎮國小、幼兒園學童爭取免費鮮奶，這項政見，不無打臉台北市長柯文哲取消國小學童免費鮮奶意味。因此，當朱秋隆成功連任後，為兌現競選承諾，從這個學期開始，每週2、4兩次免費提供鮮奶給全鎮國小、幼兒園學童飲用。

24日上午，朱秋隆前往水尾成功國小，扮成奶爸運送鮮奶，並親手分發給學童品嚐，朱秋隆表示，幼兒園及小學學童正值發育期間，適時提供優質鮮奶給學童飲用，照顧後龍鎮未來主人翁們，他責無旁貸。而後龍鎮開始發送免費鮮奶，也成為全縣首創，今後鮮奶將由專門冷凍貨車負責運送，以保證鮮奶品質不打折扣。

(中時 )