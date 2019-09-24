謝寒冰直播時狂笑：「原來陳菊告我只為了這兩個字」。(截自YouTube)

名嘴謝寒冰日前在中天政論節目《新聞龍捲風》爆料，總統府祕書長、前高雄前市長陳菊，在2009年間入住高雄市長官邸時，2個月的電費加起來竟高達12 萬元，遭陳菊提告妨礙名譽。謝寒冰今天到地檢署報到後表示，「原來陳菊告我只為了兩個字」，讓他哭笑不得，質疑難道台灣的司法資源要被這些五四三的事情浪費殆盡？說到荒謬處，謝寒冰忍不住一邊直播一邊狂笑不已。

原來陳菊告我只為了兩個字(謝寒冰/YouTube)

謝寒冰今天在臉書發文「出庭聽到陳菊律師的要求，我還真的感覺臉上出現了三條線」。謝寒冰指出，陳菊主要是針對之前他對官邸的電費使用跟高雄氣爆後續問題的言論提出告訴，謝寒冰還原他當時的說法是，陳菊每兩個月就花12萬公帑的電費，被媒體報導後才開始減到六、七萬；此外，謝寒冰說，高雄氣爆發生後，市府委由律師用按件計酬的方式協助災民，好像是鼓勵律師去欺騙災民簽約。

對方律師解釋，陳菊當時確實有兩個月用到12萬的電費，但後來已減低很多，並強調不是「每兩個月」，而是「只有那兩個月」，認為謝寒冰的說法有誤導大眾之嫌，謝寒冰則說，他聽到後當場三條線。至於氣爆事件，對方律師有意見的地方在於「騙」這個字，澄清他們不是用騙的，應該是協助或溝通，因此認為有扭曲事實，謝寒冰講完忍不住大笑說：「我真的不知道該講甚麼…搞了好幾個月，還要雙方都找律師來，浪費這麼多司法資源，目的就為了這兩個字？」

謝寒冰質疑，「用哪兩個字有差別嗎？真的是夠了！」除了「每兩個月」的「每」跟「騙」這兩個字，其他他們都沒意見，表示他當時講的都是事實。謝寒冰說，對於這個「每」字，他身為公眾人物用字應該嚴謹，所以他願意收回，至於「騙」，謝寒冰說，重點不是這個字吧？而是你有沒有做出這件事，要用甚麼字可以隨便你講，但改變得了事實嗎？律師還特地從台中過來，他實在不懂大費周章搞這些東西幹甚麼？

網友則紛紛回應「不是騙是甚麼？」、「騙光我們高雄人的納稅錢」、「綠營很會也很愛玩文字遊戲」、「白眼都要翻到後腦勺」、「沒步了，這些妖魔鬼怪一一現形」、「傻眼，民進黨就只會模糊焦點」、「大港開唱罵多少人XXX是不是大家一起告」、「私菸案同氣爆案，花媽足以下台了」。

(中時電子報)