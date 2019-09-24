82歲的俐俐阿嬤，2年前先生因病去世，家中就靠老人年金支持生活，阿嬤患有腦神經衰弱、高血脂症，脊椎也開過2次刀，但手腳不靈活，洗澡成了她最大的困擾，曾經洗澡時跌倒，卻因醫院太遠不好意思請別人幫忙，身上都貼著貼布，如今介惠基金會照服員，一星期五天到宅服務，協助她沐浴及洗頭，讓她可以安心舒服的沐浴。

近來政府推動長照政策，但偏鄉地區長照服因為利潤較少，鮮少服務組織願意進入，缺乏服務人力，介惠基金會選擇留在偏鄉，持續為偏鄉長者服務，目前設置北中南服務中心。

而住在屏東瑪家鄉的傅爺爺罹患巴金森氏症多年，仰賴鼻胃管進食，而子女皆在外地工作，平日由82歲的太太照顧，但奶奶年紀已大，無法將爺爺扶起，後來透過居家服務，介惠基金會照服員協助為傅爺爺身體清潔、進食、陪同就醫，讓傅奶奶減輕照顧壓力。

除了推動居家服務外，介惠也成立日托中心，讓健康的長者可以有活動的空間。介惠基金會北部服務中心主任彭銘助表示，4年前在新北市石門區成立日托中心，後續接連在萬里區及金山區設點，目前已服務60多名長輩，日托中心提供動態與靜態課程，讓年輕人出外工作能把長輩無憂的交給日托中心。

參加的萬里區蔡阿嬤說，原本住在山上，每天都很無聊，有次聽到鄰居說有日托中心，日托中心供應餐點、提供各類課程，十分有趣，「讓我的生活比孩子更忙」。

介惠基金會透過居家照顧、家庭托顧、健康促進、社區服務提升長者生活品質，支持長者與孤苦病弱者身體與心理的健康，今天邀請藝人施易男擔任公益大使，鼓勵大眾多關心身邊的長者。愛心專線：02-29125530。

(中時 )