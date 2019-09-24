31歲余姓男子與同居王姓女友提出分手，兩人談判一言不合，余男暴怒動手把女友毆打得全身多處瘀青紅腫，王女到醫院驗傷，返回再與余男發生口角，又被打第二次，王女怒告。台中地院依傷害罪判余男拘役50日，得易科罰金，仍可上訴。

判決書指出，余男與王女兩人在中市西屯租屋同居，兩人在2018年4月間在租住處吵架，不久，兩人在附近路口車上又再度爭執，余男提出分手，王女要求到房間冷靜談，兩人一談又再度吵架，余男動手毆打，把王女打得遍體瘀傷，余男向王女道歉。

事後，王女到醫院驗傷，回程與余男再發生口角，又被打了第二次，再次去驗傷。

余男供稱，他與王女進到租屋處，王女就堵住出口不讓他離開，他才會跟王女發生拉扯，且王女還言語激怒他，他才歇斯底里亂撥廚房裡的東西，但不是刻意要丟王女。余男坦承兩人拉扯過程，他曾推王女，但是他只是想離開現場，王女體質比較容易瘀青，雙方拉扯造成王女受傷，並非他本意。

(中時 )