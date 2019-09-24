經濟部表示，為推動2025非核家園目標，2016年時經濟部提出太陽光電兩年推動計畫，截至2018年底再生能源設置累積已達1779MW，達成原規劃1520MW目標。經濟部提到，未來仍會持續盤點土地，目標在2025年達到太陽光電設置容量2萬MW。

為實踐蔡英文總統競選政見「非核家園」，行政院能源及減碳辦公室積極協調各部會推廣再生能源，目標是在2025年再生能源發電量占比可達20％。

經濟部表示，目前地面型光電推動主要是設置在鹽業用地、地層下陷地區、掩埋場及汙染土地及水域空間。屋頂型光電則是設在中央公有屋頂、工廠屋頂、農業設施、其他屋頂空間。

經濟部表示，行政院各部會皆已齊力合作，比方教育部協助盤點各級學校屋頂空間，內政部及各地方政府則協助評估各地水庫、滯洪池設置水上型光電設施的可能性。經濟部提到，為發展綠能，國家機器已經動起來。目標是在2025年達成累計發電量256億度，並創造12萬個就業機會。

(中時 )