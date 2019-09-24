雲林堀頭社區阿公阿嬤表演布袋戲，為和埒內及興中社區結盟跨出精彩第1步。（許素惠攝）

雲林堀頭社區和埒內及興中社區結盟，將共享資源互相合作，建構堅實的社福架構。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮埒內社區獲全國金卓越社區評鑑，被縣府及鎮公所指定為領航社區，結盟堀頭及興中社區為姊妹社區，相互合作資源共享，24日透過爺奶布袋戲演出跨出第一步，從下而上建立堅實的社福服務架構。

虎尾鎮長丁學忠指出，鎮公所獲補助辦理第2屆社區小旗艦計畫，由剛參加衛福部全國金卓越社區評鑑的埒內社區當領航社區，以社區結盟方式聯合，包括全國水患自主防災特優的堀頭社區及績優潛力興中社區，建構3個社區互助合作資源共享模式，帶領志工做中學與聯合服務。

堀頭社區阿公阿嬤表演布袋戲宣導反家暴，為結盟跨出精彩的第一步。堀頭里長李萬壽說，該社區布袋戲由楊日申擔任指導老師，操偶的都是長輩，讓阿公阿嬤重回兒時記憶，融入反家暴內容使長輩們能辨識暴力與自我保護，並宣導老人保護、社會安全守護站與113、110保護專線等。

堀頭社區志工也端出研究多日的古早味養生花生粿，大家吃得津津有味、讚不絕口。

虎尾公所社會課長王春敏表示，今年虎尾小旗艦計畫非常有特色，內容含括志工溝通、節能減碳、全齡空間、銀髮族成長布袋戲劇場、古早味私房菜、反家暴、3C數位學習等，凝聚意識，由下而上建構出堅強的服務組織，讓社福在地化並永續。

https：／／www.youtube.com／watch？v=OOhX2n-YNAc＆feature=youtu.be

(中時 )