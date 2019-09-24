林國慶今日在臉書秀出一張玄天上帝給的籤詩，網友看到籤文後大讚「驚崩聖駕 這個讚」。(林國慶臉書)

為扳倒嘉義縣山區「英系大將」、民進黨立委陳明文，國民黨擬協調共推前民進黨立委林國慶代表參選。雖然林國慶下定決心要打破「明文規定」，但也明瞭這場立委選舉極為困難。因此，林國慶之前在臉書表示：「真的硬仗一埸！」。他今日在臉書秀出一張玄天上帝給的籤詩，網友看到籤文後大讚「驚崩聖駕 這個讚」。

林國慶今日在臉書表示「被通知阿里山受鎮宮北極玄天上帝有指示要給我，昨天前往請示領旨，經三聖杯後旨意如下『薛剛踢死太子驚崩聖駕』！」籤詩上寫著「月出光輝本清吉，浮雲總是蔽陰色，戶內用心再作福，當官分理便有益。」

據了解，這籤詩的故事是薛剛酒後踢死張宰相的兒子張保，也是當今聖上的義子。據「紫雲巖觀世音菩薩六十甲子靈籤」FB，「薛剛闖入五鳳樓踢死殿下，事情大條，張宰相在皇帝面前痛哭申冤，高宗皇帝一聽五鳳樓出了人命大怒，下旨明日午時處於薛剛。

消息傳開，老千歲程咬金大驚，心想：高宗皇帝年邁體衰，武后掌握大權，朝政日非，張保仗父親權勢，被武后收為義子，穢亂禁宮，惡名昭彰，薛剛打死張保也算是替天行道，罪有應得。

翌日午時正要行刑時，忽然人群騷動，伍雄率領眾弟兄殺入法場，劫走薛剛，一聲呼嘯，早已逃得無影無蹤。大隊官兵追到城門，只見程咬金騎在馬背上大聲喊叫：『快往東邊追！快呀！』一群官兵順著程老千歲手指的方向狂奔，程咬金心裡暗自得意，劫法場的策略終於成功了。

高宗皇帝本來就龍體欠安，元宵夜又死了殿下張保，怒火攻心，現在又聽到光天化日公然劫囚，讓薛剛逃了，高宗悚然大驚，臉色慘白，大叫一聲，從此斷了氣。」

網友看到這個籤詩留言「 厲害的籤詩 符合現況 哈哈」、「這首詩 我抽過，是中秋後會運勢提升，只要順勢而為」、「高票當選」、「國慶兄 真是天意 薛剛踢死太子驚崩聖駕 真的很貼切 高票當選」、「連神明都忍無可忍～要國慶哥出仕翻轉不明文法規」、「驚崩聖駕 這個讚」、「受鎮宮超靈的」。

(中時電子報)