前台東縣長黃健庭今（24）日承認，自己就是郭台銘所挑選的副總統人選，他認為郭台銘會是很好的總統，卻是很不稱職的總統候選人。至於是否輔選韓國瑜？黃健庭說，他已經和台東縣長饒慶鈴協調好，會幫忙輔選立委，總統的部分由縣長來負責。

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布不參加明年的總統選舉，外傳曾是郭台銘副總統人選的前台東縣長黃健庭，接受遠見雜誌訪問時證實，自己就是郭台銘所挑選的副總統人選，也認為郭台銘會是很好的總統，卻是很不稱職的總統候選人。

根據中央社報導，黃健庭接受彰化縣政府的邀請，今天來到彰化縣政府進行專題演講，和台下的縣府官員分享他在擔任台東縣長時的經驗談，彰化縣長王惠美也特別贈送埔鹽鄉順澤宮的冠軍帽，感謝黃健庭來到彰化和大家分享經驗。

在演講開始前，黃健庭接受媒體聯訪時指出，郭台銘的確找他擔任副手，他也答應，被問到郭台銘為何找他擔任副手，黃健庭說，真正的原因要問郭董，不過他的了解是郭董認同自己擔任台東縣長時的成績，加上初選時的努力，認為彼此之間有一定的熟悉度和信任，才會找他當副手。

黃健庭指出，郭董真的是一個政治素人，以候選人來說要講什麼話、做什麼事情，郭台銘都顯得格格不入，有話直說不修飾，郭董專注的事情都不一樣，但郭董經營事業有自己的模式，只是這套模式用在選舉上不太通。

記者詢問對於韓國瑜要修補跟郭台銘之間的關係有無建議，黃健庭說，郭董在這個時間點，對於總統大選的任何事情，不會有心情去涉入這一塊，郭董「後續有他自己想做的事情」。

媒體詢問他是否未來會幫同黨的總統參選人韓國瑜輔選，黃健庭說，他已經和台東縣長饒慶鈴協調好，由她來負責輔選總統，自己則幫忙輔選國民黨提名的立委。

(中時電子報)