大陸70周年國慶將舉行大閱兵，24日負責閱兵指揮部門的解放軍少將介紹，閱兵時長80分鐘，總規模約1.5萬人，飛機160多架，將依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。據介紹，受閱的將軍人數將超過以往，是史上高級指揮員受閱數最多的一次。

大陸70周年國慶閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將24日指出，閱兵活動按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘。閱兵式受閱部隊在長安街列陣，光榮接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱。分列式依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。

蔡志軍介紹，這次閱兵編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台套，是近幾次閱兵中規模最大的一次。其中，徒步方隊編儀仗方隊、各軍種方隊、女兵方隊、院校科研方隊、文職人員方隊、預備役部隊方隊、民兵方隊、維和部隊方隊等15個方隊；裝備方隊編陸上作戰、海上作戰、防空反導、信息作戰、無人作戰、後裝保障、戰略打擊等7個模塊32個方隊；空中梯隊編領隊機梯隊、預警指揮機梯隊、轟炸機梯隊、艦載機梯隊、殲擊機梯隊、陸航突擊梯隊等12個梯隊；聯合軍樂團以解放軍軍樂團為主，從全軍抽組1300多人組成。

蔡志軍指出，這次閱兵將是繼朱日和沙場閱兵和海上專項閱兵後，首次亮相的新型武器裝備比重較高。此外，這次特別編組了「戰旗方隊」，展示土地革命時期、抗日戰爭時期、解放戰爭時期以及新中國成立以來榮譽功勳部隊的戰旗，以此呈現歷史縱深和厚重感。

蔡志軍指出，大部分方隊編設將軍領隊，由受閱部隊2名指揮員共同擔任，將軍人數超過以往，是歷史上高級指揮員受閱數量最多的一次。

閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、中國人民解放軍中部戰區副參謀長譚民少將介紹，此次閱兵，受閱人員年齡範圍跨度較大，年紀最小有20歲左右的青年官兵，最大有60多歲的高級指揮員，男性身高普遍在175到185公分；女性身高普遍在163至175公分之間。

(旺報 )