新環南市場預計11月試營運、12月19日開幕。（吳堂靖攝

新環南市場預計11月試營運，但攤商反彈聲浪不斷，北市議會今前往視察，攤商質疑新攤位電表緊鄰水龍頭，將衍伸公安問題，且搬遷補助申請時程緊迫、電動推車不符需求，由於明年1月就過年，盼待年後再搬遷，兼顧生計與營業品質。

距離環南市場第一期中繼試營運僅剩2個月，北市議會今率產發局、水利處等前往視察，攤商抱怨，攤位水龍頭竟然緊鄰電表、電線，恐有漏電危險，直呼「怎麼會有這麼扯的設計？」市府代表澄清「攤商使用習慣不同、採智慧電表無安全疑慮」，不過攤商仍不埋單要求改善，現場氣氛緊繃。

產發局長林崇傑當場表明「這只是錢的問題，我們出錢改善就好！」直率態度獲得議員肯定，但攤商傻眼表示，為甚麼不做好事前溝通，事後才要多花錢改善？

另外，由於新市場設有空調，市場處規畫採電動推車替代機車載貨，兼顧環保與安全，不過攤商認為，推車載重和速度均有限，影響營運效率，且搬遷設備補助6萬，但推車一台要價3萬5，根本入不敷出，尚且補助表格大家看得「霧煞煞」，盼市場處能派專人協助。

對此，北市府參議王夢龍表示，產發局已允諾調整水龍頭及電箱位置，至於補助部分，市府補助設備及搬遷費用共7萬，攤商須自行取捨，市場管理處有專人解說補助事宜，申請將延至10月底，讓攤商有充裕時間申請。

搬遷時程部分，王夢龍說，目前預定11月試營運、12月19日開幕，但攤商反映過年後搬遷，細節仍待進一步討論。

(中時 )