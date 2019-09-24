在花蓮觀護盃首次披上寶島夢想家戰袍的「阿米哥」楊敬敏，全場投19中5，貢獻全隊最高，也是全隊唯一得分上雙的17分，但他在賽後坦承，「一切都需重新適應，畢竟是新的聯賽、環境與隊友。整體來說，我不算滿意今天表現。」

「當然我還是平常心，都當球員那麼久了，本來狀態就是有好有壞，只是感覺自己的打球能力，並沒有真正幫到球隊而已，」看得出相當自責的楊敬敏說，「幸好在球季前打這個盃賽，就是用來找出問題，無論是我自己或整個團隊。」

只是重新跟李學林、陳世念、田壘、張宗憲等昔日中華男籃隊友，一起在夢想家齊聚打球，讓楊敬敏感覺相當熟悉，「我們之間的默契依然都在，只是還需多點時間適應而已。」

其實楊敬敏目前最不適應的，應該還是裁判尺度上的差異，「大概是我在大陸CBA待久了，在那邊的碰撞尺度較大，通常裁判哨子都不會吹，但回到台灣打球，感覺這些碰撞就會吹了，這是我很多必須適應的東西之一。」

不過楊敬敏強調，就算日後在東南亞職籃(ABL)必須守到對方小洋將，他也不會擔心，「我在CBA都對到那些得分能力超強的老外，所以我會把之前CBA的經驗與心得，用到現在的球場上面。」看來阿敏確實做好一切準備了。

(中時電子報)