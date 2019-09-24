國慶紳仕帽1式4色 你愛哪一款(張理國攝)

國慶籌委會秘書長陳宗彥下午舉行記者會，介紹今年國慶大會禮賓袋內容，包括提袋、帽子、小電扇、徽章，今年的國慶提袋除了有大面積的國旗，往年的扇子也升級為手持電扇，價格更升級到500元，可說內容豐富。

陳宗彥表示，今年民眾在國慶大會當天拿到的禮物，其中1式4色的紳仕帽採用主視覺2主色還搭配4個副色，都一併設計在帽子邊帶，此外提袋還有濕紙巾跟電風扇，及一瓶市價 80元的海洋深層水，跟主視覺徽章。

對於提袋的國旗看起來特別大，陳宗彥說，事實上今年國慶帽帶上除了主視覺外，旁邊也設計跟國旗搭配，袋子在今年的呈現上，也讓每個參與的來賓有手持小國旗的感覺，呈現出歡慶的味道。

今年扇子改成電扇，陳宗彥說，過去都會準備扇子給來賓，今年則想試試看不一樣的產品，因為手持電扇「滿夯的」。

陳宗彥並說，國慶主視覺搭配slogan「攜手世界台灣耀飛」有台灣不斷往前的動感，往左上角進步的味道，顯現要邁入世界攜手連結在一起的感覺，希望呈現光鮮亮麗的顏色，動感進步的感覺。

由於今年國慶小物升級，陳宗彥也說。算下來市價超過500元，「會讓大家感到參加國慶得到豐富禮物的袋子」，慶籌會今年提供一萬份小提袋，提醒民眾要早點來才能得到袋子。

(中時 )