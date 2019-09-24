好萊塢女星金．卡戴珊（Kim Kardashian）一向以性感美豔形象現身，最新卻自行上傳滿臉紅斑的素顏照片。她坦承長期罹患乾癬，不只臉部，包括全身都有紅斑和脫屑，而且併發關節炎，痛到連穿衣服都需要人幫忙。

平時出席活動總是完美精緻的妝髮與服裝，卸下濃妝卻從額頭到下巴，都有大塊紅斑。金．卡戴珊自行在個人品牌的社群網站秀出照片，更寫下：「如果你有乾癬，別讓它毀了你的生活或打敗你。」積極鼓勵有相同症狀的病友，並自揭多年來與病共存的生活。

今年38歲的金．卡戴珊罹患乾癬已整整13年。她回憶25歲那年有次感冒，免疫力低落，就此觸發屬於自體免疫疾病的乾癬，當時肚子和大腿都長出紅斑，好在就醫後迅速痊癒，接下來5年都沒再發作。

但到了30歲，再次冒出紅斑、發癢，起初她以為只是對衣物敏感，在媽媽（金．卡戴珊的母親也是乾癬患者）的提醒下就醫，確診是乾癬復發，也開始漫長的抗病歷程。金．卡戴珊說她盡量不用藥，努力和疾病共存，症狀也曾在她兩次懷孕期間緩解。但是今年初乾癬再次惡化，甚至一度讓她痛到無法行動。

年初發病讓她從整臉到全身都布滿紅斑，一天早上甚至發現手痛到連手機和牙刷，都舉不起來。本來以為是健身過度的後遺症，後來才發現是併發了乾癬性關節炎。

金．卡戴珊將飲食調整為以蔬果為主，嘗試親朋好友推薦的乳膏、花草茶、果汁，也試過醫師處方，但手還是痛到動不了。她記得有天要出席活動，竟然連把褲子脫下來上廁所、或穿內衣的力氣都沒有，得請人幫忙才能穿上衣服。當天她穿了一雙靴子，更讓腳踝痛得苦不堪言，她才知道關節症狀已經從手部擴大到腿部。

雖然乾癬讓她苦不堪言，但金．卡戴珊表示已經不那麼在意身上的紅斑，讓人看見也無所謂，偶爾才用化妝品蓋住斑點。她鼓勵病友儘量讓自己生活得自在，別讓乾癬奪走原本的生活，但究竟為什麼這種皮膚疾病如此棘手，難以痊癒呢？

什麼是乾癬？

乾癬是一種慢性免疫問題造成的皮膚疾病。由於皮膚免疫失調，導致皮膚細胞生長增加，患者在頭皮、臉、軀體及四肢很容易反覆長出隆起的紅色脫屑斑塊，因為會脫皮掉落，所以俗稱銀屑病，且發病後多數就終身無法治癒。

乾癬是慢性免疫問題造成的皮膚疾病，俗稱銀屑病。（圖片來源：pixabay）

免疫功能異常以及有家庭遺傳的人，較容易得到乾癬，以金．卡戴珊為例，她的媽媽也罹患乾癬，她說媽媽從頭皮到全身都有症狀，從小就看著媽媽為乾癬所苦。

金．卡戴珊併發的關節炎也並不少見。約有2成的乾癬患者合併乾癬性關節炎，常出現的症狀包括關節疼痛、僵硬甚至關節畸形等等。

台灣也有約10萬多名乾癬患者，補教名師高國華就曾自曝因為罹患乾癬長滿紅斑，但他誤信偏方，吃了要價不斐的鹿胎盤膠囊，症狀反而更嚴重，奇癢無比，甚至因搔抓而流血，連夏天都只能穿著長袖。

由於一般認為乾癬治療「只能控制，不能根治」，許多病患及家屬誤信頭皮放血、全身換血、蜂針療法等偏方，不僅花錢費時、白忙一場，還可能讓病情更嚴重。

其實台大醫院皮膚部主治醫師蔡呈芳曾在《康健》受訪指出，根據臨床發現，發病3年內接受治療的患者，有三分之一的人終生不再復發，愈晚接受治療可能會愈嚴重，但只要配合醫生的療程，可以改善70％左右的症狀。

另外乾癬因為病名有「癬」字，加上皮疹影響外觀，容易被誤認為傳染性皮膚病。必須建立正確觀念，了解乾癬與基因遺傳和免疫系統有關，並不是因為不乾淨或感染而形成，也不會傳染給別人，避免對患者造成心理壓力和社交困擾。

資料來源：Poosh、HuffPost

(中時電子報)