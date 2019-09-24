基隆「潮藝術」將於27日登場，活動將邀請日籍藝術家水內貴英、台籍燈光藝術家陳宗寶等專業藝術人士，將公共建築帶入許多新的設計能量，把基隆打造成一個全新的港口藝術村。（吳康瑋攝）

基隆「潮藝術」將於27日登場，活動將邀請日籍藝術家水內貴英、台籍燈光藝術家陳宗寶等專業藝術人士，將公共建築帶入許多新的設計能量，把基隆打造成一個全新的港口藝術村。（吳康瑋攝）

基隆「潮藝術」將於27日登場，活動將邀請日籍藝術家水內貴英、台籍燈光藝術家陳宗寶等專業藝術人士，透過13組展品，來改造承載許多人記憶和情感的基隆打卡熱點「阿根納造船廠」及「正濱漁港」及文化中心廣場，為基隆打亮日、夜新風貌，重新連結人與基隆在地遺跡之間的情感。文化局24日於文化中心舉辦展前記者會，現場更邀請自由料理工作者高承佑，以在地人喜愛的小吃簡介基隆。

市長林右昌表示，近年來基隆市以文化跟歷史作為承是改造的主軸，並將公共建築帶入許多新的設計能量，這次邀請到策展老師跟藝術家們進駐基隆，希望把基隆打造成一個全新的港口藝術村，更邀請大家愛上基隆、加入基隆，成為這個城市的一份子。

文化局指出，潮藝術展期從9月27日(五)至11月8日(五)，展覽期間每周六下午3時將由策展人蘇瑤華老師定時導覽。活動期間另邀請出身基隆，致力融合傳統與新式手法來呈現台灣在地精神的自由料理工作者高承佑，以深受基隆人喜愛的咖哩炒麵結合煎烤時令海鮮，重新詮釋他從小熟悉也難以忘懷的好味道，並於10月12、26日(六)限時販售。現場更有記者請林右昌示範吃一口充滿「台味」的咖哩炒麵包，遭到林右昌叫著拒絕說「我正在減重，不要害我。」

(中時 )